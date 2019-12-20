В Севастополе задержали даму, управлявшую автомобилем «под кайфом»

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 36-летней жительницы Севастополя, у нее были признаки наркотического опьянения.

Пройти медицинское освидетельствование дама отказалась, инспектор дорожной-патрульной службы составил административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ. Нарушительнице грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на срок до 2 лет.

Также у нарушительницы изъяли пакет с белым порошком. Эксперты установили, что содержимое пакетика является наркотиком синтетического происхождения массой 0,468 грамм. За хранение наркотиков ей грозит до 3 лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: capital.ua