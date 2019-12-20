В Херсонесе покажут «Золотой образ Святого Николая»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась капсульная выставка «Золотой образ Святого Николая». Она будет работать до 31 января, с 09:00 по 17:00. Экспонат можно увидеть, посетив Византийскую экспозицию музея-заповедника «Херсонес Таврический». Стоимость билета – 150 рублей.

Выставка посвящена эксклюзивной золотой накладке — медальону с изображением Святого Николая и греческой надписью «Άγιος Νικόλαος».

19 декабря в зале Византийской экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический» собрались ученые, представители духовенства, верующие и люди, интересующиеся историей.

Гостям впервые продемонстрировали уникальный предмет византийского декоративно-прикладного искусства, изготовленный, предположительно, в конце X – начале XI века. Накладка выполнена из тонкой золотой фольги в виде медальона диаметром 2,5 см., в центре которого помещен штампованный поясной образ Святого Николая в архиерейском облачении.

Изображение и текст заключены в круг, оконтуренный волнистой рельефной линией; в левой части поля сохранилось характерное отверстие для крепления миниатюрным гвоздиком к деревянной основе. Исследователи предполагают, что накладка-медальон относится к элементам декора раки Святого Климента, в которую были положены его мощи после их обретения Константином Философом в 861 году.

Накладка была найдена археологом Олегом Ивановичем Домбровским в 1953 году в ходе реставрационных работ возле Уваровской базилики, расположенной в «епископском квартале» Херсонеса.

По материалам пресс-службы музея-заповедника «Херсонес Таврический» (и фото)