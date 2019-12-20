С 20 декабря по 10 января площадь Нахимова закроют для транспорта

На период с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года будут временно ограничены остановка и стоянка транспорта на площади Нахимова в связи с проведением праздничных мероприятий.

Исключение сделано для автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий.

Также будет ограничено движения всех видов транспорта на участке по улице Ленина (от дома № 9) до проспекта Нахимова (до пересечения с ул. Айвазовского) 21 декабря с 17:30 до 17:45.

21 и 31 декабря общественный транспорт будет ходить допоздна, чтобы граждане смогли добраться домой после торжественных мероприятий. Напомним, 21 декабря открывается главная елка Севастополя на пл. Нахимова.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: obyektiv.press