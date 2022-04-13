В Севастополе задержали 23-летнего водителя с купленными правами

Заведено уголовное дело

В Севастополе сотрудники ДПС задержали водителя, у которого оказались права, купленные в интернете за 50 тысяч рублей.

Нарушителя остановили ночью, он был за рулем «ВАЗ-2113». Общаясь с сотрудниками ДПС, он заметно нервничал. При поверки документов выяснилось, что они поддельные.

«Задержанный молодой человек признался, что никогда не обучался в автошколе, а изъятое у него удостоверение приобрел бесконтактным способом в теневом сегменте сети Интернет за 50 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе полиции города.

На него составлен админматериал за «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ему грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Кроме того, на него заведено уголовное дело за подделку документов. За это он может уже лишиться свободы.

Автомобиль при этом изъят и помещен на специализированную стоянку.

Напомним, на Столетовском проспекте девушка без прав сбила маму с ребенком на пешеходном переходе.

Ольга Сурикова