Для реставрации крепости Чембало не выделено финансирование

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» ожидает получения финансирования на реставрацию крепости Чембало в Балаклаве. Об этом 12 апреля на сессии закса Севастополя сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова.

Она отметила, что недавно вокруг крепости убрали строительная леса, которые уже разрушали одну из башен. Установлены они были около десяти лет назад, уже начали сами осыпаться, а работы так и не проводились на объекте.