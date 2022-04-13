Для реставрации крепости Чембало не выделено финансирование

Решается вопрос
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» ожидает получения финансирования на реставрацию крепости Чембало в Балаклаве. Об этом 12 апреля на сессии закса Севастополя сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова.
Она отметила, что недавно вокруг крепости убрали строительная леса, которые уже разрушали одну из башен. Установлены они были около десяти лет назад, уже начали сами осыпаться, а работы так и не проводились на объекте.
«Сейчас решается вопрос получения финансирования в министерстве культуры на проведение реставрационных работ на данном памятнике», – заявила она.
Напомним, в январе 2022 года руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический» заявило, что посещение крепости Чембало в Балаклаве временно невозможно, так как ансамбль памятника находится в неудовлетворительном состоянии.
Ольга Сурикова