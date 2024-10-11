В Севастополе «зачистят стометровку»

Правительство Севастополя выступило за снос самовольных построек в Артбухте.

Арбитражный суд города зарегистрировал более десяти исков, которые касаются торговых павильонов, а также точек общепита на площади 300-летия Российского флота.

Суд назначен на ноябрь. Если иск будет удовлетворен, то демонтировать постройки придется компаниям и ИП за свой счет.

Из «стометровки» с вечными нетрезвыми компаниями и дискотеками, которые мешают местным жителям, хотят сделать прогулочную зону. Проекты благоустройства рассматривались Градостроительным советом.

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Анна Левина