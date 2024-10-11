В Севастополе поймали юную угонщицу

Севастопольские полицейские задержали несовершеннолетнюю мошенницу, которая угнала мопед у своего знакомого.

17-летняя девушка уже имела проблемы с законом из-за незаконных операций с запрещёнными веществами.

Юная мошенница взяла мопед у приятеля под предлогом тест-драйва и поездки к банкомату за наличными для оплаты покупки. Завладев транспортом, она скрылась в неизвестном направлении. Похищенный мопед злоумышленница сразу же продала случайному встречному, а вырученные деньги потратила на развлечения.

50-летний потерпевший обратился в полицию с заявлением о причинении ему материального ущерба в размере 60 тысяч рублей.

Девушку задержали. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Анна Левина