Севастопольские гаишники брали взятки и инсценировали ДТП ради страховки

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников ГИБДД, которые обвиняются в коррупции.

В конце 2022 года сотрудники ГИБДД получали взятки от водителей, совершивших ДТП и скрывшихся с места происшествия. Суммы взяток варьировались от 30 до 40 тысяч рублей. За эти деньги гаишники обещали не привлекать водителей к ответственности.

Один из фигурантов дела также обвиняется в мошенничестве в сфере страхования. Он инсценировал ДТП со своим личным автомобилем и получил по страховке 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города.

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Анна Левина