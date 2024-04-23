В Севастополе за выходные на водителей составлено около 60 протоколов на нетрезвых водителей

В Госавтоинспекции Севастополя подвели итоги рейда «Ночной город». За время его проведения автоинспекторами было составлено 58 материалов, в том числе задержан один водитель за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

Также в ходе рейда на одного водителя составлен админматериал за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку ТС.

За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей и задержание ТС.

Кроме этого, один водитель привлечен к админответственности за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, еще один управлял неисправным автомобилем.

Также автоинспекторы выявили водителя, который нарушил правила перевозки детей в салоне автомобиля, за что предусмотрен штраф в размере 3 тыс рублей. С набережной Корнилова эвакуировано четыре машины на специализированную площадку.

Госавтоинспекция предупредила, что профилактический рейд «Ночной город» является регулярным и проводится в местах массового отдыха людей, на городских магистралях и в сельских поселениях.

Читайте также: В новогодние праздники сотрудники ГИБДД поймали 25 пьяных водителей

Ольга Сурикова