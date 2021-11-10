В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 13 человек

В городе продолжают формировать коллективный иммунитет

В Севастополе по состоянию на 10 ноября зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

210 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 13 человек в возрасте от 64 до 88 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 42 551 человек.

В настоящий момент выздоровели 35 424 человека, 1 481 умер.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 10 ноября сделали прививку от коронавируса 205 281 человек. Второй этап вакцинации прошли 169 601 житель региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел. Научно обосновано, что переболевших бессимптомно или без обращения за медицинской помощью граждан примерно такое же количество, как и официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, предполагается, что наряду с вакцинированными гражданами в формировании коллективного иммунитета участвуют около 85-90 тысяч человек, переболевших в явной или скрытой формах. Вирусологи отмечают, что у вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 10 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.