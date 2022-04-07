В Севастополе за сутки от коронавируса умер один человек

Заболели 66 жителей города

В Севастополе по состоянию на утро 7 апреля зарегистрированы 66 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер один человек в возрасте 89 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 26 человек. Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится 206 пациентов, из них 122 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 275 человек, выздоровели 79 315.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 7 апреля сделали прививку от коронавируса 309 158 человек. Второй этап вакцинации прошли 297 869 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 7 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.