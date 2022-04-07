В Севастополе будут судить автоледи, которая сбила насмерть пожилую женщину

На пешеходном переходе

В Севастополе направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, которая совершила ДТП со смертельным исходом в январе 2022 года на проспекте Гагарина.

ДТП произошло в светлое время суток.

«Обвиняемая, управляя автомобилем Daihatsu Sirion, в районе дома № 17 по пр. Гагарина в г. Севастополе не обратила внимания на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пожилую женщину и совершила на нее наезд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Женщина 1938 года скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, «Севкор» сообщал, что в бухте Стрелецкой на пешеходном переходе была сбита пожилая женщина.

Ольга Сурикова