Из отремонтированного роддома №2 выписали первых рожениц

Мама первого рожденного малыша получила подарок
В Севастополе в недавно отремонтированном родильном доме №2 уже появились на свет 33 малыша. Выписали первых рожениц 24 декабря.
Заместитель губернатора Александр Кулагин встретил мам и новорожденных и от имени главы города вручил им подарочные комплекты с самыми необходимыми в первое время вещами: подгузниками, одеждой, предметами ухода, сообщили в пресс-службе правительства города.
Сейчас в роддоме находится уже 61 женщина.
В правительстве добавили, что ежегодно в Севастополе появляется на свет около пяти тысяч детей. Мамам всех новорожденных вручают подарки по инициативе губернатора Михаила Развожаева.
Маме первого родившегося в обновленном роддоме малыша Валерии Толодской подарили коляску.
Она довольна условиями, в которых появился на свет ее сын и планирует прийти снова за девочкой.
Ольга Сурикова