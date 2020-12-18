В Севастополе обсудили Экспорт туристических услуг

Мероприятие поможет менять формат представления туристических услуг

В Севастополе 15 декабря прошел Круглый стол на тему: «Экспорт туристических услуг». Мероприятие организовано НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» и прошел под патронатом Правительства города Севастополя.

Темы для обсуждения:

♦️ экспорт туристических услуг

♦️ приоритетные направления развития туризма

♦️ классификация гостиниц — конкурентное преимущество в сфере гостиничных услуг

В работе круглого стола приняли участие эксперты в сфере туристического и гостиничного бизнеса, в том числе развития делового и промышленного туризма. Экспертами делового мероприятия выступили;

Евдокимова Анисия Борисовна — исполнительный директор Событийно- туристического холдинга «Фаворит»

Семенова Ирина Владимировна — директор Ассоциации промышленного туризма Северо- Запад. Омбудсмен по вопросам , связанным с туризмом при Уполномоченном по защите прав предпринимателей

Елена Николаевна Баженова — учредитель группы компании «Ласпи»

С вступительным словом к участникам обратилась заместитель руководителя центра поддержки экспорта города Севастополя Наталья Борташук. Отметила, что развивающийся регион, обладает высокотехнологическими условиями для экспорта услуг в сфере туризма. Данная тема раскрыта спикерами Ириной Семеновой членом общественного совета при Комитете по развитию туризма в Санкт-Петербурге. Предложен ряд идей, по развитию ряда туристических направлений.

Не поддельный интерес проявлен аудиторий к вопросу: «Классификация гостиниц -конкурентное преимущество в сфере гостиничных услуг». В своем выступлении Анисия Евдокимова коснулась темы сертификации отелей. «В сфере предоставления гостиничных услуг, решение по приему туристов их размещения станет очень актуально в следующем году. Быстроменяющиеся стандарты диктуют условия и другой формат гостеприимства» — отметила спикер.

Проведенное мероприятие поможет менять формат представления туристических услуг в регионе.