В Севастополе за прошлый год усыновлено 13 детей

В Севастополе более 100 человек прошли обучение в Центре социальной помощи семьи и детям и усыновили или взяли под опеку воспитанников соцприюта. Об этом в ходе отчета перед депутатами Заксобрания сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Она подчеркнула, что Центр успешно ведет работу с потенциальными и приемными родителями.

«В прошлом году школу будущих родителей окончили 111 кандидатов, принято под опеку 99 детей, усыновлено 13 детей. Одна семья взяла под опеку сразу троих детей из соцприюта», — уточнила Сулягина.

Отметим, что в 2020 году в Севастополе 62 ребенка были переданы опекунам, а 39 приобрели полноценную семью.

Ольга Сурикова