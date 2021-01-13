В Севастополе за новогодние дни полторы тысячи человек обратились в полицию

Раскрыто более 40 преступлений

Полиция Севастополя отчиталась о результатах работы в новогодние праздники 2021 года, соответствующая информация появилась на сайте городского УМВД России.

В частности, в сообщении пресс-службы говорится, что в праздничные дни полицейские в усиленном режиме патрулировали улицы, парки, места скопления людей, а также 15 культовых учреждений в период рождественских богослужений.

«Грубых нарушений общественного порядка в указанный период допущено не было. С 1 по 10 января за помощью в полицию обратилось около 1500 граждан, что не превышает количества обращений граждан за аналогичный период прошлого года. За эти дни сотрудниками полиции раскрыто более 40 преступлений, задержаны трое подозреваемых, находящихся в розыске», — говорится в оперативной сводке севастопольского УМВД.

Кроме того, сотрудники ГАИ усилили контроль на дорогах, чтобы сократить количество нарушителей ПДД, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года на дорогах города зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, резюмировали в ведомстве.

Напомним, в этом году новогодние праздники в Севастополе прошли намного спокойнее, чем предыдущие для городского Травмпункта.