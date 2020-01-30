В Севастополе за год прошло 64 массовых спортивных мероприятия

За 2019 год в Севастополе организовали 64 массовых спортивных мероприятия. На российских и международных соревнованиях выступили больше тысячи непрофессиональных севастопольских спортсменов. Помогли этому случиться сотрудники отдела по развитию физической культуры и массового спорта.

9 января 2019 года отдел был создан на базе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Основные задачи подразделения — привлечение жителей города к занятиям спортом и физкультурой, поднятие уровня проведения массовых мероприятий в Севастополе, а также совместная работа с отделом спорта высших достижений по подготовке кадров для профессионального спорта.

В России существует федеральная программа «Спорт-норма жизни», согласно которой спортом должно заниматься 55% населения.

В июне 2019 года (с 14 по 16 июня) в Севастополе впервые отгремели «Евразийские игры» — международный фестиваль силового экстрима. В этом уникальном в своем роде событии приняли участие сильнейшие атлеты сборных команд России, Латвии, Китая, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Силачи состязались в «богатырской эстафете», подъёме гигантской гантели весом 100 кг, подъёме парного «богатырского бревна» весом более 200 кг, переносе на скорость носилок весом более 600 кг.

Осенью 2019 года (с 29 сентября по 6 октября) в Севастополе отшумел фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса». Соревнования в контексте фестиваля состоялись в седьмой раз, но в 2019 году фестиваль «Севастопольские паруса» покорил новую высоту, впервые став международным. Финальный день запомнился севастопольцам выступлением флайбордистов, танцем буксиров и парадом иллюминированных яхт.

В июле (с 16 по 19 июля) Севастополь впервые принял международный детско-юношеский турнир «Кубок городов-героев». Команды состязались в большом футболе, пляжном футболе и мини-футболе на нескольких стадионах города, всего в соревнованиях участвовало 270 ребят из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Волгограда, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

19 мая Севастополь впервые принял Черноморский киберспортивный фестиваль среди студенческих лиг и городов Южного федерального округа. Событие объединило участников в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и Fifa. В Студенческой лиге 550 киберспортсменов в составе 110 команд со всех ВУЗов и СУЗов Севастополя преодолели для выхода в финал девять отборочных туров.

С 24 марта по 14 апреля 2019 года город во второй раз присоединился к Всероссийской Спартакиаде трудящихся. Команды трудовых коллективов города выявляли сильнейших в шести спортивных дисциплинах: плавание, многоборье ГТО, волейбол, настольный теннис, баскетбол, футбол. К участию заявились 12 трудовых коллективов (240 человек).

С 25 марта по 25 апреля 2019 года в городе впервые была организована Спартакиада студентов Севастополя. На протяжении спартакиады участники соревновались в таких видах как мини-футбол, баскетбол 3х3, волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание и шахматы. Организаторы планируют сделать Спартакиаду студентов Севастополя ежегодной.

С 8 июня по 4 августа 2019 года в Севастополе впервые была организована Спартакиада госслужащих. В ней приняли участие 15 команд (283 человека).

С 29 июня по 18 августа 2019 года состоялся городской Фестиваль по пляжному футболу. В играх за звание чемпиона фестиваля принимали участие любительские команды — 12 мужских и 4 женские.

А с 17 августа по 1 сентября 2019 года состоялся городской Фестиваль по пляжному волейболу. Участие приняли 48 команд.

С 14 июня по 17 ноября 2019 года впервые у детских дворовых команд по футболу, баскетболу и волейболу появилась возможность сразиться между собой за звание лучшего — в городе прошла Мини-спартакиада «Двор-Спорт-2019». В 2020 году запланирована организация полноценной спартакиады с участием не менее ста севастопольских дворовых команд по футболу, волейболу и баскетболу.

21 сентября 2019 года в парке Победы собрались сотни человек, чтобы присоединиться к самой масштабной по числу участников и географическому охвату всероссийской спортивной акции «Кросс нации». Вопреки пасмурной погоде, на четыре заявленные дистанции — 500 м, 1000 м, 2000 м и 4000 м — зарегистрировались 680 участников.

9 августа 2019 года в Севастополе состоялись праздничные мероприятия по случаю Всероссийского дня физкультурника. Прямо на набережной гостей приглашали на мастер-классы по каратэ, легкой атлетике, пауэрлифтингу, акробатике, танцам, спортивной борьбе и единоборству, тхэквондо МФТ, велоспорту.

С 18 февраля по 5 июля 2019 года севастопольские непрофессиональные футболисты сражались за победу в турнире по футболу «На призы губернатора Севастополя» в рамках общероссийского проекта «Кожаный мяч». Всего на поле вышли 66 команд.