В Севастополе за день проголосовали еще более 13 тысяч избирателей

В Севастополе стартовал восьмой день досрочного голосования по выборам депутатов Заксобрания.

За вчерашний день, 3 сентября, проголосовали 13493 избирателя.

За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Севастополя.

Напомним, Севастополь по рекомендации ЦИК с 28 августа проводить досрочное голосование на выборах депутатов Заксобрания.

Выбираем депутатов в Законодательное собрание Севастополя.

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Ольга Сурикова