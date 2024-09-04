В Крымских отелях забронированы почти все места на бархатный сезон

Объем и глубина бронирования номеров в отелях полуострова свидетельствует о высоком интересе туристов к Крыму в бархатный сезон. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

«Что касается бархатного сезона, 65% бронирования на сегодня мы уже имеем, и цифра растет. Чуть больше бронирований — санаторно-курортное направление. Характерная особенность этого года — подросла глубина бронирования, в том числе до нового года», — привел он данные.

Не менее радужные цифры, по его словам, получились и по итогам летнего сезона.

Также Ганзий подчеркнул положительную динамику по итогам летнего сезона. В официальных местах бронирования загрузка была порядка 70%.