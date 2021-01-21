В Севастополе взялись за автомойки

Борьба будет вплоть до сноса

В Севастополе выявляют незаконные врезки в систему водоснабжения. Мониторинг проводит межведомственная рабочая группа, в которую входят представители водоканала, управления административно-технического контроля и других профильных структур в индивидуальных жилых домовладениях и промышленных зонах, включая автомойки, сообщает сайт правительства города.

По данным горхоза, в городе 52 автомойки, 28 из которых используют систему циркуляции воды с очисткой, то есть вода используется повторно.

При этом есть мойки с косвенным подключением, не имеющие прямого договора на потребление воды и при этом все производственные стоки сливаются в централизованную систему канализации.

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Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что мониторинговой группой зафиксировано порядка шести незаконных врезок, применены соответствующие штрафные санкции. Работа в данном направлении будет продолжаться вплоть до сноса сооружений в судебном порядке.

В качестве примера прекращения незаконной деятельности Горлов привел автомойку на Руднева, 37, которая располагалась в гаражном кооперативе с признаками нарушения целевого использования земельного участка.

«Лица, которые идут на прямое нарушение законодательства, должны понимать, что им грозит административная ответственность. В свою очередь, мы рассчитываем на сознательность граждан и надеемся, что они приведут в правовое поле свою деятельность, что позволит экономить водный ресурс и не загрязнять окружающую среду», — отметил Евгений Горлов.

Ольга Сурикова