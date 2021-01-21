В Севастополе мужчина украл в магазине сумку и даже почти успел убежать

Продавец не смогла остановить грабителя

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении магазина в Севастополе, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Задержанный в одном из городских торговых центров похитил в магазине мужскую сумку, стоимостью более 3 тысяч рублей. На выходе его попыталась задержать продавец, но ему удалось скрыться.

Распорядиться сумкой беглец не успел – он попался на глаза сотрудникам патрульно-постовой службы Гагаринского района, а они узнали его по ориентировке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».

Напомним, в Севастополе оперативники задержали подозреваемого в ограблении местного жителя, который планировал продать свой телефон, а получил неприятности.

Ольга Сурикова