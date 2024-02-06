Развожаев раскритиковал работу муниципалитетов по оценке ущерба, нанесенного жителям недавними паводками

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал работу комиссий, которые занимаются оценкой ущерба, нанесенного недавними подтоплениями.

«Ко мне поступают многочисленные сигналы. Я же сказал, оцениваем по факту ущерба. Что там за выплаты по 50 тысяч? Теперь оказывается у муниципалитетов экспертов не хватает, чтобы они оценили ущерб, они не могут определить, дома намокли или сухие. Может нам и муниципалитеты тогда такие не нужны?» — заявил он в ходе аппаратного совещания, обращаясь к директору департамента внутренней политики Сергею Бездольному

Развожаев предложил к данной работе привлекать общественников-экспертов, если не хватает специалистов в штате муниципалитетов. Глава города подчеркнул, что должен быть индивидуальный подход к каждому пострадавшему домовладению.

В ходе заседания правительства принято решение о выделении из резервного фонда 10 млн рублей на выплаты людям, пострадавшим от сильного ливня и паводка. Размер выплат составит 10, 50 или 100 тысяч рублей. При этом, если ущерб значительно выше этих сумм, комиссия должна определить индивидуальный размер выплаты, который получит пострадавшая семья.

Ольга Сурикова

Фото: ТГ-канал губернатора Севастополя

