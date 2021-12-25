В Севастополе выявлено мошенничество при выполнении муниципального контракта

Заведено уголовное дело

Прокуратурой Балаклавского района выявлены нарушения со стороны подрядчика, который должен был выполнить ремонт парковки и выезд на улицу Молодежную в селе Орлиное.

Установлено, что между администрацией Орлиновского муниципалитета и ООО «Легион» в 2020 г. заключен контракт на выполнение вышеназванных работ.

При этом по окончанию сроков работ должностное лицо ООО «Легион» предоставило подложный документ акта выполненных работ.

«На основании платежного поручения произведена оплата ООО «Легион» фактически не исполненного муниципального контракта, общая сумма невыполненных обязательств составила 83 233,77 рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Действия должностного лица фирмы расценены органами дознания как мошенничество.

Напомним, в Севастополе суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД, который обвинялся в мошенничестве.

Ольга Сурикова