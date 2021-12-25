В Севастополе ребенок потерял сознание на остановке

На помощь пришел патруль ДПС

В Севастополе два дня назад сотрудникам ГАИ пришлось оказывать помощь ребенку, которого нужно было экстренно доставить в больницу.

К экипажу Госавтоинспекции обратился прохожий, который сообщил, что на остановке общественного транспорта в районе Максимовой дачи подросток потерял сознание. Правоохранители подъехали к указанному месту и обнаружили мальчика в беспомощном состоянии, рядом с которым находился его отец.

«Быстро оценив ситуацию, которая осложнялась непогодой, сотрудники ГИБДД приняли единственно верное решение: вместе с отцом перенесли мальчика в патрульный автомобиль и незамедлительно проследовали в детскую горбольницу, где ребёнку оказали своевременную медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе городского городского УМВД.

Уточняется, что в настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.

Напомним, в Севастополе на диком пляже «Омега» инспектор ДПС спас тонущую женщину.

Ольга Сурикова