Сколько стоят в Севастополе куличи

В Севастополе развернулась массовая торговля пасхальными куличами

Практически в каждом магазине, продуктовом ларьке можно купить сейчас кулич.

В среднем цена варьируется в пределах 500 р за 0,5 кг. И около 100р за 100-120гр за «пасочку».

«Премиальный» 350 гр стоит 329р. В хлебных ларьках небольшие продаются за 75 р за штуку.

Крупные супермаркеты пытаются брать ассортиментом, украшениями. А также услугой «уже освященного» кулича.

Большой выбор традиционных пасхальных угощений развернулся и на Юмашевском рынке. Здесь, как отмечают продавцы, особым спросом пользуется творожная выпечка.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова