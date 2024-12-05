Ситуация с курсом рубля: министр финансов прогнозирует стабилизацию через две недели

5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация с курсом рубля должна стабилизироваться в течение одной-двух недель.
Он объяснил, что текущая неустойчивость валюты вызвана введением санкций против Газпромбанка, который является основным игроком в внешнеэкономических расчетах страны.
Силуанов подчеркнул, что участники внешнеэкономической деятельности продолжают находить способы осуществлять расчеты с зарубежными контрагентами.
«Я думаю, неделя-две, и всё будет в порядке», — добавил министр, пишет РИА Новости.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер