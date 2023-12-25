В Крыму ночью из снежной ловушки спасатели вызволили три автомобиля

В ночь с 24 на 25 декабря в службу спасения поступило 3 сообщения о том, что в снежных заносах на 26 км и в районе п. Охотничий автодороги Ялта-Бахчисарай, а также в районе вершины Колан-Баир на Долгоруковской яйле застряли 3 легковых автомобиля.

По сигналу для оказания помощи людям выезжали сотрудники Бахчисарайского, Симферопольского и Ялтинского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Несмотря на предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий в прошедшие выходные дни, эти автоавладельцы решили проигнорировать правила безопасности.

Ольга Сурикова