В Новом Херсонесе показали экспозиционные залы музея Античности и Византии

В будущем он станет домом для «Херсонеса Таврического».

Экспозиция расскажет о ключевых этапах становления Херсонеса как древнегреческого полиса. Посетители смогут узнать о том, как город был основан и что происходило с ним на протяжении античного периода.

Особое внимание в музее уделено византийскому периоду истории Херсонеса.

Отдельная гордость новой экспозиции — золотая кладовая. Здесь будут представлены предметы из драгоценных металлов и камней: ювелирные изделия, монеты, ритуальные объекты и многое другое.

Еще одной важной особенностью новой экспозиции станет мультимедийное наполнение, специально созданное для музея с использованием искусственного интеллекта.

Музей Античности и Византии является самым большим объектом на территории Нового Херсонеса. Его площадь застройки составляет 8345 кв. м, общая площадь здания — 21 831 кв. м., а экспозиционных залов — 3 790 кв. м.

Здание музея строили по чертежам и планам, которые более ста лет назад создал первый директор Херсонесского музея Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич.

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Анна Левина