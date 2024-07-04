С 5 июля в Севастополе начнет действовать особый противопожарный режим

С 5 июля 2024 года на территории Севастополя вводится особый противопожарный режим, который призван снизить риск возникновения пожаров в связи с прогнозируемой жаркой и сухой погодой.

Запрещается:

— проведение сельскохозяйственных палов;

— выжигание травы;

— другие действия, повышающие риск возникновения пожаров.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах департамент природных ресурсов и экологии на 21 день введёт ограничения на пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств и запрет на проведение определённых видов работ.

Напомним, о пожаре нужно сообщить по телефонам 101, 112 или +7 (978) 988-56-93.

Анна Левина