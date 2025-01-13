Пока крымчанин ходил за покупками, в доме вспыхнула елка

Спасатели сообщили о пожаре, произошедшем в частном доме в Симферопольском районе.

Пожар произошел из-за короткого замыкания гирлянды на новогодней ёлке.

Хозяин дома ушёл в магазин, оставив гирлянду включенной.

Сосед заметил задымление и смог оперативно потушить огонь с помощью садового шланга.

Огонь успел уничтожить елку, диван и часть комнаты.

Спасатели рекомендуют выключать все бытовые приборы, уходя из дома. А также приобретать качественные гирлянды.

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Кристина Ветер