Пока крымчанин ходил за покупками, в доме вспыхнула елка

Спасатели сообщили о пожаре, произошедшем в частном доме в Симферопольском районе.
Пожар произошел из-за короткого замыкания гирлянды на новогодней ёлке.
Хозяин дома ушёл в магазин, оставив гирлянду включенной.
Сосед заметил задымление и смог оперативно потушить огонь с помощью садового шланга.
Огонь успел уничтожить елку, диван и часть комнаты.
Спасатели рекомендуют выключать все бытовые приборы, уходя из дома. А также приобретать качественные гирлянды.
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Кристина Ветер