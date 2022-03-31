В Севастополе актуализировали программы развития гражданского общества и нацполитики

Меняются государственные программы

Правительством Севастополя на заседании 31 марта откорректирован целый ряд программ, касающийся внутренней политики в городе. Актуализация данных документов связана с новыми вызовами общества, сообщил в ходе заседания 31 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В частности, одним из решений внесены коррективы для согласования с федеральным решением в программу развития гражданского общества и создания условий для обеспечения общественного согласия.

Одним из затронутых аспектов стало уменьшение финансовой поддержки развития казачества в России, при этом будет увеличена поддержка ветеранского движения. В 2022 году на деятельность «Дома ветеранов» выделено 21,6 млн рублей, все ветеранские организации, которые подали документы на получение субсидий, обеспечены финансированием. На эти цели выделено 16 млн рублей, в прошлом году было на четыре млн рублей меньше.

Также, как доложил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, проводится корректировка плана мероприятий Севастополя по реализации в 2022-2025 годах стратегии национальной политики, утвержденной указом президента. Актуализация плана проведена в связи с принятия такого плана правительством Российской Федерации

«Этот правовой акт нельзя считать техническим, потому что это важнейший документ, который координирует все действия исполнительных органов власти в части реализации государственно-национальной политики. В части укрепления и повышения общероссийской гражданской идентичности», — отметил он.

Он подчеркнул, что в Севастополе лучший показатель по данному критерию в Южном федеральном округе, один из лучших в России, однако «удержать показатель сложнее, чем достичь, поэтому скоординированная, неформальная работа является очень важным обстоятельством».

В реализации плана участвуют 12 исполнительных органов власти, а также будут включаться общественные палаты и муниципалитеты.

Отдельно он упомянул, что в городе эффективно работает система мониторинга и выявления ранних конфликтных ситуаций. Ежедневно анализируется около 200 источников информации.

На данный момент, доложил глава департамента, ни одной конфликтной ситуации не выявлено.

Ольга Сурикова