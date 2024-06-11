В Севастополе выделено еще почти 2 млн рублей пострадавшим от ракетной атаки ВСУ

Сегодня на заседании правительства Севастополя принято решение о выделении финансовой помощи пострадавшим от ракетных атак и ударов БПЛА по Севастополю.

Из резервного фонда города на возмещение ущерба жителям выделено 1 756 965 рублей.

Их направят 20 физлицам, 10 из которых получат возмущение ущерба имущества, а 10 компенсацию за машины.

Напомним, ранее губернатор Севастополя опубликовал информацию для предпринимателей пострадавших от последнего ракетного обстрела города.