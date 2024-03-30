Украинский институт национальной памяти (УИНП) назвал недопустимым сохранение в стране памятников и географических названий в их честь.

Эксперты УИНП решили, что родившийся в Киеве Булгаков — «имперец по мировоззрению» и «ярый украинофоб».

Чествование композитора Глинки на Украине недопустимо, так как способствует «нивелированию различий между украинской и российской национальными идентичностями». А декабристы, по мнению экспертов, не считали, что Украина должна существовать отдельно от России, передает ТАСС.