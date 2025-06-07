В Севастополе стартовал отборочный тур фестиваля «Добрая Волна»

В драматическом театре Черноморского флота РФ им. Б. Лавренева зрители увидели душевные и проникновенные выступления детей, переживших непростые жизненные обстоятельства, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Завтра станут известны имена победителей отборочного этапа.

Завершится фестиваль ярким финалом и грандиозным гала-концертом, которые пройдут в Казани в ноябре-декабре этого года.

Фото: Анна Корнилова

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