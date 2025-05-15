Севастопольцы могут проголосовать за скверы для благоустройства 

До 12 июня каждый житель Севастополя может выбрать 4 территории для благоустройства в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На выбор — 40 объектов во всех районах города.
Сейчас сделать выбор горожанам помогают более 150 волонтеров. Их можно узнать по белым и фиолетовым жилетам. Также у каждого из них есть бейдж с названием проекта и кьюар-кодом.
Проголосовать можно:
— на официальном сайте
— с помощью QR-кода сайта ДОБРО.РУ у волонтеров
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Ольга Сурикова
Фото: правительство Севастополя