Севастопольцы могут проголосовать за скверы для благоустройства 

Городское хозяйство
15-05-2025

До 12 июня каждый житель Севастополя может выбрать 4 территории для благоустройства в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На выбор — 40 объектов во всех районах города.

Сейчас сделать выбор горожанам помогают более 150 волонтеров. Их можно узнать по белым и фиолетовым жилетам. Также у каждого из них есть бейдж с названием проекта и кьюар-кодом. 

Проголосовать можно:
— на официальном сайте 
— с помощью QR-кода сайта ДОБРО.РУ у волонтеров

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Ольга Сурикова
Фото: правительство Севастополя