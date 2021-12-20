В Севастополе всю неделю будет идти снег

Снег будет с дождем

Сегодня, 20 декабря, в Севастополе облачно. Ночью, днем дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +5…+7°.

Во вторник, 21 декабря, облачно. Ночью снег с дождем, днем снег.

Ветер северо-западный ночью 9-14 м/с, утром, днем 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +1…+3°.

В среду, 22 декабря, облачно. Ночью, днем снег.

Ветер северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-4°, днем около 0°.

В четверг, 23 декабря, температура опуститься до -5°. В течение дня ожидается снег.

В пятницу, 24 декабря, уже начнет теплеть, вплоть до +10°, дождь будет идти со снегом.

В субботу и воскресенье температура также будет подниматься до +10-12°, погода будет дождливой.

Ольга Сурикова