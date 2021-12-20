Развожаев предлагает СНТ Фиолента переводить в ИЖС

И заставить платить налоги и коммуналку

На прямой эфир, который прошел 19 декабря на телеканале «СТВ», губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву поступило наибольшее количество вопросов и обращений от жителей Фиолента. Такую статистику озвучила ведущая программы.

В частности, жителей интересовало, какие шаги будут предприниматься по улучшению инфраструктуры ЖКХ.

Развожаев напомнил, что 20% жилой застройки центра Севастополя — это садовые товарищества, большая часть из которых на Фиоленте.

«Садовые товарищества подразумевают временное нахождение там, выращивание чего-то, и совсем другая картина на Фиоленте — люди живут постоянно, в капитальных домах, идет полноценная индивидуальная жилая застройка. И вот все, что касается внутренней деятельности, объединения решают самостоятельно», —пояснил он, добавив, что на территорию самих СТ город не имеет права «ни одной бюджетной копейки завести».

Губернатор признал, что те мощности электроэнергии, которые есть сейчас, они не покрывают потребностей жителей, тем более там выросли коммерческие объекты, в том числе гостевые дома.

«Что может сделать город: обеспечить транспортную инфраструктуру до границ садовых товариществ, тоже касается электрических сетей, догазификации —газ можно довести только до границ СНТ, а дальше это уже дело самого товарищества сделать внутреннюю разводку», — пояснил он.

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Как вариант глава города предложил с каждым СНТ вести индивидуальные переговоры, предлагать им переводиться в статус ИЖС, чтобы город имел возможность решать вопросы в другом правовом поле, а жители товариществ начали платить налоги, коммунальные платежи, в том числе и за вывоз мусора.

Ольга Сурикова