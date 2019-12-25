В Севастополе встретили первый поезд, прошедший по Крымскому мосту

Сегодня, 25 декабря, на железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый поезд, прошедший по Крымскому мосту. Это пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга.

В составе поезда «Таврия» 17 вагонов, он может перевозить за один раз более 600 пассажиров. В поездной бригаде первой «Таврии» 33 человека: начальник поезда, проводники, электромеханики, в вагоне-ресторане работают повар, директор и официанты.

Вместе с пассажирами в поезде ехали глава Республики Крым Сергей Аксёнов, врио Губернатора города Севастополя Михаил Развожаев, работники легендарного состава № 7, который курсировал по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь с 1959 до 2014 года, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Пассажирский состав на железнодорожном вокзале Севастополя встречали Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, его заместители Татьяна Лобач, Илья Журавлёв, Василий Пархоменко, севастопольские парламентарии, представители исполнительной власти города, ветеранских организаций.

В 1950 году Севастополь принял первый поезд № 7 из Ленинграда. С 1959 по 2014 годы поезд перевез около 15 миллионов пассажиров.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Севастополя (и фото)