Мужчине грозит до 4-х лет лишения свободы за грабеж пенсионерки

38-летний житель Севастополя обратился в полицию и сообщил, что у его матери на улице похитили сумку, в которой находился мобильный телефон и 700 рублей. Мужчина выхватил сумку и женщины из рук и скрылся.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника, им оказался 35-летний житель города.

Установлено, что мужчина, заметил пожилую женщину на улице, вырвал из её рук сумку и скрылся.

По статье «Грабёж» задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: blagoveshensk.bezformata.com