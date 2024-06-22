В Севастополе вспоминали, как началась Великая Отечественная война

Первые бомбы на город упали в 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года. Севастополь первым принял на себя удар немецкой авиации.

Один из снарядов попал в жилой дом на улице Подгорной (сейчас — Нефёдова). От взрыва погиб 21 человек: это были первые жертвы Великой Отечественной войны.

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Сегодня ночью здесь прошли традиционные памятные мероприятия. Руководство города, музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя возложили цветы к памятному знаку первым жертвам Великой Отечественной войны — он стоит на том месте, где до нападения гитлеровцев был жилой дом. Память погибших почтили минутой молчания.

Ольга Сурикова

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