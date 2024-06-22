В Севастополе нарежут землю для участников СВО у Максимовой дачи

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя сообщил о начале общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории в районе ул. Каштановая. Проектом предусмотрена нарезка земельных участков для будущего их предоставления участникам СВО, пишет ForPost.

Речь идет о территории, расположенной в границах кадастрового квартала 91:04:002014 в Нахимовском районе города. Ее площадь составляет почти 10 гектаров. Предполагается образование более 100 земельных участков, площадью 400 кв. м каждый, – сообщает департамент.

Общественные обсуждения проводятся с 21 июня по 5 июля 2024 года. Свои предложения можно подать, как лично, так и на сайте департамента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе в очереди на получение земли зарегистрировано более 7 тысяч участников СВО или членов их семей. Участникам СВО будут предлагать альтернативу вместо положенного по закону земельного участка можно будет получить денежную компенсацию.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost

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