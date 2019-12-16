СЦКиИ приглашает на спектакли для детей

Севастопольский центр культуры и искусств приглашает на премьеры новогодних сказок.

Премьера спектакля «Щелкунчик и Мышиный король» состоится 23 декабря. Начало в 11:00 и 13:00. Это самая необычная постановка классической новогодней сказки: яркая и динамичная хореографическая постановка, во время которой Сказочник в стихах рассказывается о происходящем на сцене. И все понятно даже малышам.

Премьера мюзикла «Аладдин» состоится 24 декабря. Начало в 11:00 и 13:00. Чтобы сделать этот роскошный подарок зрителям к Новому году объединились популярные профессиональные артисты Севастополя: Государственный ансамбль танца «Черное море», группа «Мюзик-экс» и многие другие.

Билеты можно приобрести в кассе СЦКиИ

По материалам отдела информации СЦКиИ