В Севастополе временно изменят маршруты троллейбусов и автобусов

В связи с реконструкцией ул. Большая Морская с 18 января по 3 марта временно изменяются маршруты движения троллейбусов и автобусов.

Так, троллейбусы № 1,5 и 12 не будут проезжать по ул. Большая Морская.

Троллейбус № 1 «ул. Адм. Макарова — бухта Стрелецкая» будет проходить по ул. Адмирала Октябрьского без захода на ул. Очаковцев и ул. Большая Морская

Троллейбус № 5 «ул. Токарева — Центральное городское кольцо» будет двигаться по маршруту пл. Лазарева — Центральный рынок — ул. Новороссийская — пл. Восставших

Троллейбус № 12 «5 км Балаклавского шоссе — Центральное городское кольцо»: пл. Лазарева — Центральный рынок — ул. Новороссийская — пл. Восставших — пл. Ушакова

Автобусные маршруты № 92 (Инкерман) и № 94 (Балаклава) будут доезжать только до пл. Ушакова, без захода на Центральное городское кольцо.

По материалам пресс-службы «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» (и фото)