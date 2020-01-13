В ДКР состоялся творческий вечер «Башня из слоновой кости. Оксюморон»

12 января в арт-кафе Дворца культуры рыбаков творческий проект «Башни из слоновой кости.Оксюморон» театра «Психо Дель Арт» посвятили радостному и очаровательно парадоксальному празднику – Старому Новому году.

В воскресенье вечером во Дворце собрались друзья и поклонники театра «ПсихоДельАрт». Открылся он презентацией новой выставки членов Севастопольской Академии абстракционизма и коротким экскурсом в мир искусства абстракции и творческой свободы от Владимира Бойченко.

Звучала классика в исполнении юной актрисы театра «Психо Дель Арт» Л.Шовкопляс и авторские поэтические произведения известного севастопольского поэта, члена Союза писателей России Л.Непорент. Читая прозу, всецело завладеть зрительским вниманием удалось актерам театра драмы

К. Мицкевичюте и А. Тихомирову.

Настроиться и услышать музыку,звучащую внутри нас, помогла гостья из Санкт-Петербурга Ольга Зернина – удивительный исполнитель непроизнесенных слов на тибетских

чашах. Вокальный жанр был представлен новичками «Башен…» Е. Бендерской и Н. Долговым.

В рубрике «Открываем новые имена» выступила участница театральной студии «А -ФИШкА» К.Сафоновой.

Кульминацией вечера стала презентация нового театрального проекта «Гамлет», родившего в содружестве двух коллективов ДКР — театра драмы «Психо Дель Арт» А. Маслова и студии «А — ФИШкА», которой руководит Светлана Городничева.

С ролью «вишенки на торте» блестяще справился харизматичный фронтмен популярной группы «ШАМ»Алексей Каплев.