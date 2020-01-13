В Севастополе назначили начальника Главного контрольного управления

Экс-депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Аксенов назначен начальником Главного контрольного управления.

Главное контрольное управление Севастополя занимается контролем законности расходования бюджетных средств, исполнения, в частности, статьи 44 ФЗ – об организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева скоро Севастополь получит дополнительные средства из федерального бюджета на социально-экономическое развитие региона. Необходимо, чтобы «каждая копейка поступила и была израсходована по назначению».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)