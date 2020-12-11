В Севастополе начали выдавать детям подарки к Новому году

Вес подарка около 800г

В Севастополе с 10 декабря началась выдача новогодних подарков детям льготных категорий в возрасте до 14 лет. Планируется поздравить 16 тысяч детей, передает пресс-служба правительства города.

В этом году закуплено подарков почти на четыре тысячи больше, чем в предыдущем.

Начальник отдела социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Елена Кузьмина рассказала, что для получения подарка необходим минимальный пакет документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий льготную категорию.

Она заверила, что все закупленные кондитерские изделия соответствуют ГОСТам, имеются декларации соответствия. Вес подарка составляет 800 гр.

«Подарок состоит из 26 позиций. Включены изделия, в том числе, известных марок: Бабаевский, Красный октябрь, Конти. Думаю, подарки придутся детям по вкусу», — отметила Елена Кузьмина.

При этом подарки будут доставлены на дом в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.

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«Мы подключили к работе наши подведомственные учреждения. Специалисты доставят подарки на дом детям-инвалидам, а также сиротам и детям, лишенных родительского попечения. Если в данных семьях имеются дети и других категорий, например, многодетных или малообеспеченных, они тоже получат сладкие подарки», — подчеркнула специалист.

Выдача подарков будет осуществляться не только через районные управления органов соцзащиты, но и через муниципалитеты, а также в учреждениях соцобслуживания.

К примеру, для детей, проживающих в г. Инкермане, подарки можно получить в отделении Центра социальной помощи семье и детям по ул. Умрихина, 3, а жителям Ленинского района их выдадут в другом отделении Центра по ул. Пушкина, 18.

Для детей, проживающих в сельской зоне Нахимовского и Балаклавского районов, подарки будут выдавать в зданиях Администраций муниципальных образований. Всех остальных детей-льготников Нахимовского, Балаклавского и Гагаринского районов ожидают в управлениях труда и соцзащиты по месту проживания.

планируем выдать до нового года, однако, если кто-то не сможет его получить, выдача будет продолжена и в январе, подытожила Елена Кузьмина.

В пресс-службе отметили, что право на получение сладкого подарка имеют дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты и дети, лишенные родительского попечения, пострадавшие от последствий катастрофы на ЧАЭС и дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя