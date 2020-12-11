В Севастополе арестовали таксиста за мошенничество с пособием по безработице

За 20 тысяч ему грозит огромный штраф

В Севастополе полиция задержала таксиста, подозреваемого в мошенничестве при получении пособий по безработице, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Отмечается, что сотрудниками полиции установлено, что 46-летний севастополец состоял на учёте в Центре занятости и получал пособие по безработице.

В тоже время работал водителем одной из служб такси, занимался перевозками пассажиров и получал заработную плату.

Таким образом, за несколько месяцев он незаконно получил социальные выплаты в размере 20 тысяч рублей.

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На мужчину заведено уголовное дело за «Мошенничество при получении выплат». Теперь ему грозит крупный штраф, исправительные работы или арест на срок до 4 месяцев.