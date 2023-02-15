Крымчанка на мошеннической схеме заработала 25 млн рублей

В Симферополе задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве. Она успела выманить у людей 25 млн рублей, сообщает пресс-служба крымского УМВД.

Имея опыт работы риелтором в сфере недвижимости, она убеждала людей, что сможет поспособствовать в выделении жилища и земельных участков. Естественно, за деньги.

После передачи крупной суммы, на протяжении длительного периода времени, 64-летняя жительница Симферопольского района придумывала причины, которые якобы препятствуют выделению жилища и земельных участков заявителям, а полученные деньги не возвращала.

Установлено 14 потерпевших от ее мошеннической схемы, а сумма общего ущерба составила около 25 миллионов рублей.

Фигурантку проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Если вы пострадали от действий указанной гражданки или владеете информацией о совершении ею противоправных деяний, незамедлительно сообщите в отдел полиции по месту жительства или по телефону 102.

Ольга Сурикова