В Севастополе проводили в последний путь двух бойцов СВО

В Севастополе накануне похоронили старшего матроса, сапера-разведчика Вадима Валерьевича Конина и рядового, стрелка штурмового отряда «Шторм-Z» Павла Сергеевича Бригадира.

Вадим Конин родился и вырос в пгт. Новоозерное Евпаторийского района, в семье военнослужащего. С детства мечтал о военной службе, поэтому сразу после школы пошел служить по контракту. Вадим Валерьевич имел отличную физическую подготовку, был КМС по академической гребле. Вся служба его прошла в подразделениях, связанных водолазными спусками. Вадим Валерьевич имел заслуженный авторитет среди своего командования и сослуживцев.

Вадим Валерьевич Конин геройски погиб, отражая атаки вражеских диверсантов на побережье Крымского полуострова.

Павел Сергеевич Бригадир родился и вырос в Одессе в семье военнослужащего. Работал в сфере ИТ-технологий. После событий 2014 года переехал на Донбасс, защищал территории Луганской и Донецкой народных республик от националистов. Судьба Павла Сергеевича сложилась нелегко, он отбывал наказание за нетяжкое преступление. Находясь в местах отбывания наказания, Павел Сергеевич принял решение искупить свою вину и встал на защиту Родины. Летом 2022 года он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.

Павел Сергеевич Бригадир погиб в бою в районе поселка Первомайское Донецкой народной республики.

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