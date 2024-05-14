В Севастополе востребованы виноградари, садовники и подсобные рабочие

Согласно данным службы занятости, на портале «Работа России» в Севастополе представлены более 700 вакансий различных специальностей.

Самыми востребованными являются водители, рабочие зеленого хозяйства и уборщики служебных помещений.

Вакансий для подсобных рабочих предлагается более 240, с зарплатой от 20 до 60 тыс. рублей. Например, компания «Макс Кристмас» ищет сотрудника с зарплатой 60 тыс. рублей без опыта работы для работы в своем коллективе.

В Севастополе открыто 126 вакансий для водителей автомобилей с средним доходом в размере около 40 тысяч рублей ежемесячно. Например, Балаклавское рудоуправление ищет семнадцать водителей грузовых машин, готовых работать по сменному графику с заработной платой от 45 до 70 тысяч рублей на полную занятость.

При этом есть в городе спрос и на специалистов с высшим образованием.

Татьяна Баринова, заместитель начальника отдела оказания услуг в сфере занятости, сообщила о более чем шестисот вакансиях для профессионалов с высшим образованием в области здравоохранения, образования, судоремонта и торговли. Бухгалтеры, экономисты, врачи, медицинские сестры, учителя и воспитатели могут рассчитывать на заработок от 30 до 100 тысяч рублей в месяц.

В Севастополе имеется спрос на инженеров различных специализаций с оплатой труда от 25 до 140 тысяч рублей. Более 100 вакансий с такими предложениями доступны. Например, 13-й Судоремонтный завод ЧФ ищет двенадцать инженеров и предлагает зарплату до 83 тыс. рублей с соцпакетом и полной занятостью.

Важно отметить, что на портале «Работа России» можно ознакомиться с около 4,3 тыс. вакансиями, открытыми в Севастополе в настоящее время. Жители города также могут обратиться в Центр занятости населения Севастополя по адресу: ул. Руднева, 40, для получения информации о размещении вакансий и помощи в поиске подходящей работы. Дополнительные справки можно получить по телефону +79790045894.

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